Çaycumaspor mini kızlar ilk oyununda rakibini ezdi geçti

Çaycuma Spor mini Kızlar Voleybol Takımı Lige net bir skorla başladı.

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde Çaycumaspor Mini Kızlar Voleybol takımı ilk maçını rakibine üstün bir oyunla kazandı. Çaycuma Spor adı altında 3 ay önce sıfırdan başlayarak Aytaç Gezer, Zekai Usluoğlu, Atakan Muhan ve Gamze Sarıkaya antrenörleri tarafından kurulan Çaycumaspor Mini Kızlar (1112 yaş) voleybol takımı geçen kısa sürede özverili çalışmalar sonucu bugün ilk resmi maçına çıktılar.

Çaycumaspor Mini Kızlar ve Gençlerbirliği spor Mini Kızlar voleybol takımı ilk maçını kapalı spor salonunda gerçekleştirdi. Heyecanları gözlerinden okunan minik kızların Gençlerbirliği spor kulübünü 30 yenerek sezona çok güzel bir başlangıç yaptı. Antrenörleri maç sonrası kızlarını tebrik ederek; “Bu hassas pandemi sürecine rağmen her şeyi ile destek veren öğrenci, veli ve özellikle Çaycumaspor yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

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