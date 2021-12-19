Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Zonguldak’ta internetten sipariş edilen sahte içkiden tüketen 7 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

İddialara göre, birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla İzmir’den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Başkan, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada yoğun bakıma alınan Tamer Şeker de Mehmet Başkan’ın ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Şeker, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Tamer Şeker’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin daha hastanedeki tedavisi sürüyor.

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