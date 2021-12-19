Zonguldak Kömürspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Sefa (xx), Rıdvan (x) (Dk. 84 Şahinali), Ercümen (xx)(Dk. 84 Berat ), Eyüp (xx) (Dk. 69 Atilla x), Hakan (xx), Aykut (xx), Ali Osman (xx), Ertuğrul (xx), Fatih (xx), Emre (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) Abdussamed (xx) (Dk. 46 Alperen xx), Cengiz (xx) (Dk. 61 Yılmaz x), Yasin (xx) (Dk. 78 Artun), Batuhan (xx), Tufan (xx), Azad (xx), Ahmet (xx), Sefa (xx), Furkan (xx), Sinan (xx)
SARI KARTLAR: Aykut, Fatih (Zonguldak Kömürspor) Sefa, Alperen, Batuhan (Tarsus İdman Yurdu)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-19 16:25:45
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