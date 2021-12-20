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ZBEÜ’de “Çocukluk Çağı - Adölesan Dönemi Obezite ile Mücadele Projesi” eğitimi

İHA

ZBEÜ’de “Çocukluk Çağı - Adölesan Dönemi Obezite ile Mücadele Projesi” eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli Hekim ve Beslenme Uzmanı Diyetisyenlerin eğitimi Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından ilk oturumda “Ortaokul Öğrencilerinde Obezite ile MücadeleFITZON” projesinde yapılanlar ve yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapıldı. Devamında projede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaklar, güncel durum ve eğitim içeriği hakkında bilgilendirme Dr. Ayşe Türk ve Dyt. Miyase Koru tarafından aktarıldı.
İkinci oturumda ise Endokrinolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Esra Bilici çocuklarda obezitenin değerlendirilmesi, tanı, tedavi ve takiplerinin nasıl yapılacağı anlattı. Uzm. Dyt. Funda Kasapoğlu ise Kozlu Alparslan Ortaokulunda gerçekleştirilen pilot uygulama ve sonuçları, projede yapılacaklar hakkında bilgiler verdi.
Merkez Müdürü Bayraktaroğlu eğitim ile ilgili şunları ifade etti: ”Dünyada ve Türkiye’de pandemiyle artan obezite ve diyabet hastalığı ile mücadele eylem planları hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele stratejileri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlı tarafından ortaokul çağı çocuklarda obezite ile mücadele eylem planı projesi hayata geçirilmektedir. Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütücülüğü ve koordinatörlüğü ile bu sürece geldiğimizi ifade edebilirim. Ortaokul öğrencilerinin 2017 ve 2018 yıllarında yaptığımız ölçümlerde Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine %40,2 sinin riskli kilolu, şişman ve aşırı şişmandan oluşmaktaydı. Bunun yanı sıra aşırı zayıf ve hipertansiyona sahip olanlar da saptanmış ve gerekli müdahaleler yapıldı. Yaptığımız eğitimde Zonguldak ili ve ilçelerinde obezite ile mücadele edecek İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağılığı Merkezleri Hekimleri ve Beslenme Uzmanlarına projedeki gerekli eğitimleri verildi. Obezite ve diyabetle mücadelede desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, İl Sağlık Müdürlüğüne, eğitimi veren proje ekibimize, eğitim alan Hekim ve Beslenme Uzmanı arkadaşlara teşekkür ederim."

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