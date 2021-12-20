Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık konferansı verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Bilgin tarafından öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik ‘Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlamlık’ adlı konferans verildi.

Konferansta konuşan Doç. Dr. Bilgin; psikolojik sağlamlık kavramı hakkında bilgi verdi. Ardından, kaygı, endişe ve stres gibi günlük hayatta insan psikolojisi etkileyen durumlardan bahsetti. Doç. Dr. Bilgin; pandemi sürecinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlatırken psikolojik olarak daha az etkilenmek adına yapılması gerekenleri anlattı.

Konferans sonunda Doç. Dr. Bilgin’e Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz tarafından teşekkür belgesi verildi.

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