Alaplı'da tehlikeli ahşap evler için yıkım kararı çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki metruk, terk edilmiş ve çevreye tehlike arz eden binaların yıkım kararı çıktı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Tepeköy Mahallesi'nde kullanılmayan eski evler Köy muhtarının talebi ve ev sahiplerinin rızası ile onayı alındıktan sonra Alaplı Kaymakamlığı tarafından yıkılma kararı alındı. Mahallede çevreyi tehdit eden durumda olan terk edilmiş 6 binanın yıkımı için çalışmalar başlatılmıştı. Bu kapsamda Tepeköy Mahallesi'nde metruk, virane ve tehlike arz ettiği tespit edilerek sahiplerine tebligat gönderilen binalar, süresinin dolmasının ardından bina mal sahiplerinin izni doğrultusunda yıkılmaya başlanacağı belirtildi.

Alaplı Tepeköy Köyü Muhtarı Turan Özmen, ev sahipleri ile diyaloğa geçerek evlerin yıkımını bizzat Alaplı Kaymakamlığı üstlendiğini, tehlike saçan yıkık dökük binaların resmi evraklarının tamamlanması süresi bittiğini söyledi. Ev sahiplerinden Doğan Bostancı, şunları söyledi:

"Alaplı Kaymakamlığı almış olduğu yıkma kararı ardından Tepeköy mahallesinde 6 adet ahşap eski metruk binaların yıkım kararı alınmıştır. Bu arkada görmüş olduğumuz ev, eşimin dedesi evidir. Bu evler 100 yıllık evler ve yaklaşık 3040 yıldır kullanılmıyor ve bu evle birlikte mahallemizde bulunan 6 adet ev yıkılacaktır" diye konuştu.

Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler binanın yıkımını kontrollü şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

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