Zonguldaklılar güne gökkuşağı ile uyandı

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Zonguldaklılar gün doğumunda ortaya çıkan gökkuşağı manzarası ile karşılaştı.

Kentte yağan yağmurun ardından gün doğumuyla birlikte sabahın erken saatlerinde gökkuşağı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kentin adeta üzerini kaplayan gökkuşağının manzarasıyla karşılaştı. Bir tarafta gök kuşağı diğer tarafta güneşle birlikte ortaya çıkan bulutlar doyumsuz manzaralara sahne oldu. Kentte hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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