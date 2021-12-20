Zonguldak'ta karla mücadele hazırlıkları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta karla mücadele hazırlıkları sürüyor

İHA

Zonguldak'ta karla mücadele hazırlıkları sürüyor

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, ‘’Kar yağışında, grup yollarımızın kapalı ya da açık olduğunu harita üzerinden gösteren tamamlanma aşamasındaki yazılımı, web sitemize yükleyeceğiz’’ dedi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, kış aylarında aldıkları tedbirleri açıkladı. Genel Sekreter Karayılmaz, yaklaşık 150’si genel sekreterlik özel idaresinde olmak üzere şantiyelerdekilerle birlikte 490 civarında kişiyi istihdam ettiklerini söyledi Zonguldak İl Özel İdaresi olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her dönem olduğu gibi kış öncesi radikal tedbirler aldıklarına dikkati çeken Karayılmaz, şöyle konuştu:
‘’Kar yağışından dolayı 900 kilometrelik grup yollarımızın kapalı ya da açık olduğunu harita üzerinden gösteren tamamlanma aşamasındaki yazılımı, web sitemize yükleyeceğiz. Bu siteye giren herkes; bizleri aramadan her şeyden haberdar olacaklar, yani hangi yolların açık, hangilerinin de kapalı olduklarını görebilecekler. Kentimizin ilçelerindeki yolların durumunu kamuoyumuza şeffaf biçimde yansıtacağız, ayrıca sistemin hayata geçirilmesiyle vakit geçirilmeden yapılacak müdahalelerle zamandan da tasarruf sağlanacaktır. Ağır iş makinelerimiz başta olmak üzere araçlarımızın ve çalışanlarımızın sayısında sıkıntımız yok. İhtiyaç duyulması halinde Orman Bölge Müdürlüğü’nden takviye yapıyoruz, Karayolları Müdürlüğü ile istişare halindeyiz. Muhtarlarla da periyodik görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kar alarmı olduğunda bir gün önceden dozerleri en yüksek yerlere konuşlandıracağız, bunu yapmaktaki amacımız karla mücadeledeki çalışmalarımıza olumlu katkı sağlamasıdır. Geçen kış, yaklaşık 900 bin lira tutarında 100 bin litre yakıt harcadık. Bu yıl da aynı miktarda yakıt tüketeceğimizi tahmin ediyorum, zaten stoklarımızı da yaptık. Bu yıl bütçemiz 138 milyon lira, ayrıca Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi’nden de (KÖYDES) 41 milyon lira geldi. 179 milyon lira tutarındaki bu paranın yol, su, kanalizasyon, binaların bakım onarımları, projeler ve hizmetlerimiz arasında yer alan diğer çalışmalarımızda hemen hemen yüzde yüzünü değerlendirdik. Bu yıl kentimizdeki ilçelerde bulunan köylere 250 kilometre asfalt ve beton yolu hizmeti gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl daha da attırmayı hedefliyoruz. 2022 bütçemiz ise 183 milyon lira. Merkez ilçedeki Çaydamar Mevkii Kardeşler Köyü Kokaksu Mahallesi’nde hizmet veren genel sekreterlik binamızın yanına değerli meclis üyelerimiz için İl Genel Meclisi Salonu yapacağız. Meclis üyelerimizin geçen yıl bu yönde aldıkları karar fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı yeniden revize edildi, mimar arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar, yılbaşında ihalesi yapılacak, 5 milyon liraya mal olacak bina 2022’de de tamamlanmış olacak. Buradaki hizmet binasında Valilik odası ile arşiv odasının yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri’nin grup odaları ve İl Genel Meclisi Toplantı Salonu yer alacak. Binamız giydirmeli, kompozit kaplamalı ‘’L’’ şeklinde tasarlandı. Öte yandan bulunduğumuz alandaki kötü görüntü arz eden ve ihtiyaç duyulmadığına kanaat getirdiğimiz misafirhane binasının faaliyetini sonlandırarak, idari bina haline dönüştürdük. Ayrıca 150 kişi kapasiteli yemekhanemiz, her türlü hijyen koşulları göz önünde bulundurularak hizmet vermektedir. Valimizin destekleri sayesinde Afyon’dan jeoloji mühendisleri geldiler, burada yaptıkları incelemede suyun 29 derece olduğunu tespit etmelerine rağmen ısı pompalarıyla 42 dereceye çıkartılabileceğini bildirdiler. Burası 1000 kapasiteli 5 yıldızlı otel ya da otellerin termal su ihtiyacını karşılayabilecek rezerve sahip. Termal suyu değerlendirerek, kentimiz turizmine yılın 12 ayı katkı sağlanmasını istiyoruz.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldaklılar güne gökkuşağı ile uyandı
YEREL HABERLER Zonguldaklılar güne gökkuşağı ile uyandı
Alaplı'da tehlikeli ahşap evler için yıkım kararı çıktı
YEREL HABERLER Alaplı'da tehlikeli ahşap evler için yıkım kararı ...
Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık konferansı verildi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık konferansı ...
ZBEÜ’de “Çocukluk Çağı - Adölesan Dönemi Obezite ile Mücadele Projesi” eğitimi
YEREL HABERLER ZBEÜ’de “Çocukluk Çağı - Adölesan Dönemi Obezite ile ...
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! Havaya ateş açıldı, takım otobüsünün camlarını taşladılar Jandarma takviye geldi, tekmeler havada uçuştu
YEREL HABERLER Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! Havaya ateş ...
Buz Adam 7 derecede denize girdi
YEREL HABERLER Buz Adam 7 derecede denize girdi
Ambulansın kaza anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Ambulansın kaza anı kameralara yansıdı
Zonguldak Kömürspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Sahte içkiden öldüğü iddia edilen şahıs son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sahte içkiden öldüğü iddia edilen şahıs son ...
Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle ...
Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle soruşturma
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 kişinin ölümünde sahte içki şüphesiyle ...
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tarsus İdman ...
Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye ...
Çaycumaspor mini kızlar ilk oyununda rakibini ezdi geçti
YEREL HABERLER Çaycumaspor mini kızlar ilk oyununda rakibini ezdi ...
Vakadan dönen ambulans kaza yaptı
YEREL HABERLER Vakadan dönen ambulans kaza yaptı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Emniyetten üniversite bölgesinde uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Emniyetten üniversite bölgesinde uyuşturucu ...
Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
Sahte alkolden ölen adam son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sahte alkolden ölen adam son yolculuğuna uğurlandı
Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: ...
Otomobil ile ATV çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile ATV çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi
TTK’ya alınacak 30 işçi kura çekimi ile belirlendi
YEREL HABERLER TTK’ya alınacak 30 işçi kura çekimi ile belirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.