Zonguldak'ta karla mücadele hazırlıkları sürüyor

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, ‘’Kar yağışında, grup yollarımızın kapalı ya da açık olduğunu harita üzerinden gösteren tamamlanma aşamasındaki yazılımı, web sitemize yükleyeceğiz’’ dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, kış aylarında aldıkları tedbirleri açıkladı. Genel Sekreter Karayılmaz, yaklaşık 150’si genel sekreterlik özel idaresinde olmak üzere şantiyelerdekilerle birlikte 490 civarında kişiyi istihdam ettiklerini söyledi Zonguldak İl Özel İdaresi olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her dönem olduğu gibi kış öncesi radikal tedbirler aldıklarına dikkati çeken Karayılmaz, şöyle konuştu:

‘’Kar yağışından dolayı 900 kilometrelik grup yollarımızın kapalı ya da açık olduğunu harita üzerinden gösteren tamamlanma aşamasındaki yazılımı, web sitemize yükleyeceğiz. Bu siteye giren herkes; bizleri aramadan her şeyden haberdar olacaklar, yani hangi yolların açık, hangilerinin de kapalı olduklarını görebilecekler. Kentimizin ilçelerindeki yolların durumunu kamuoyumuza şeffaf biçimde yansıtacağız, ayrıca sistemin hayata geçirilmesiyle vakit geçirilmeden yapılacak müdahalelerle zamandan da tasarruf sağlanacaktır. Ağır iş makinelerimiz başta olmak üzere araçlarımızın ve çalışanlarımızın sayısında sıkıntımız yok. İhtiyaç duyulması halinde Orman Bölge Müdürlüğü’nden takviye yapıyoruz, Karayolları Müdürlüğü ile istişare halindeyiz. Muhtarlarla da periyodik görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kar alarmı olduğunda bir gün önceden dozerleri en yüksek yerlere konuşlandıracağız, bunu yapmaktaki amacımız karla mücadeledeki çalışmalarımıza olumlu katkı sağlamasıdır. Geçen kış, yaklaşık 900 bin lira tutarında 100 bin litre yakıt harcadık. Bu yıl da aynı miktarda yakıt tüketeceğimizi tahmin ediyorum, zaten stoklarımızı da yaptık. Bu yıl bütçemiz 138 milyon lira, ayrıca Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi’nden de (KÖYDES) 41 milyon lira geldi. 179 milyon lira tutarındaki bu paranın yol, su, kanalizasyon, binaların bakım onarımları, projeler ve hizmetlerimiz arasında yer alan diğer çalışmalarımızda hemen hemen yüzde yüzünü değerlendirdik. Bu yıl kentimizdeki ilçelerde bulunan köylere 250 kilometre asfalt ve beton yolu hizmeti gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl daha da attırmayı hedefliyoruz. 2022 bütçemiz ise 183 milyon lira. Merkez ilçedeki Çaydamar Mevkii Kardeşler Köyü Kokaksu Mahallesi’nde hizmet veren genel sekreterlik binamızın yanına değerli meclis üyelerimiz için İl Genel Meclisi Salonu yapacağız. Meclis üyelerimizin geçen yıl bu yönde aldıkları karar fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı yeniden revize edildi, mimar arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar, yılbaşında ihalesi yapılacak, 5 milyon liraya mal olacak bina 2022’de de tamamlanmış olacak. Buradaki hizmet binasında Valilik odası ile arşiv odasının yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri’nin grup odaları ve İl Genel Meclisi Toplantı Salonu yer alacak. Binamız giydirmeli, kompozit kaplamalı ‘’L’’ şeklinde tasarlandı. Öte yandan bulunduğumuz alandaki kötü görüntü arz eden ve ihtiyaç duyulmadığına kanaat getirdiğimiz misafirhane binasının faaliyetini sonlandırarak, idari bina haline dönüştürdük. Ayrıca 150 kişi kapasiteli yemekhanemiz, her türlü hijyen koşulları göz önünde bulundurularak hizmet vermektedir. Valimizin destekleri sayesinde Afyon’dan jeoloji mühendisleri geldiler, burada yaptıkları incelemede suyun 29 derece olduğunu tespit etmelerine rağmen ısı pompalarıyla 42 dereceye çıkartılabileceğini bildirdiler. Burası 1000 kapasiteli 5 yıldızlı otel ya da otellerin termal su ihtiyacını karşılayabilecek rezerve sahip. Termal suyu değerlendirerek, kentimiz turizmine yılın 12 ayı katkı sağlanmasını istiyoruz.’’

