Zonguldak, Bartın ve Karabük için turuncu uyarı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarasında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden turuncu uyarı verildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun Kar Yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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