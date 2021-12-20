Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde komşularının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Olay saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde ikamet eden İsa T.'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerine kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile apartmanın birinci katına çıktı. Camı açarak içeriye giren ekipler İsa T.'yi evde uyurken buldu. Ekipler kapıyı sağlık ve polis ekiplerine açtı. Sağlık ekipleri İsa T.'ye tedbir amaçlı kontrollerde bulundu. İsa T.'nin durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı.

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