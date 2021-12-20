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Zonguldak’ta Soğuksu mevkiinde yolcu minibüsü kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu minibüsü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın bir anda yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Yaşlı kadının durumu hakkında henüz bilgi alınamazken, öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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