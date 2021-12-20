Yakınları haber alamadı, merdivenle pencereden giren itfaiyeci uyurken buldu

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta yakınlarının haber alamadığı İsa Durgut'un (52) evine giden polis, kapıyı açmak için itfaiye çağırdı. Merdivenle eve ulaşıp içeri giren itfaiyeci, İsa Durgut'u uyurken buldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. İsa Durgut'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Durgut'un evine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeyi çağırdı. Merdivenle birinci kattaki dairenin balkonuna ulaşıp pencereyi açarak içeri giren itfaiyeci, Durgut'u uyurken buldu. İsa Durgut, uyuyakaldığını, telefon ve kapı zilini duymadığını söyledi. Olayın ardından tutanak tutan ekipler, evden ayrıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-12-20 16:16:38



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