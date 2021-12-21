Devrek’te ulaşıma kapalı köy yolu yok

Devrek’te kar yağışı etkili olurken, köylerde ulaşım ile ilgili sorun yaşanmadığı bildirildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyazlara bürünürken, köylerinde ulaşım ile ilgili sıkıntı yaşanmadığı bildirildi. Devrek Özel İdare Şefi Hulusi Davulcu köylerde ulaşım ile sıkıntılar yaşanmadığını belirterek konuyla ilgili şunları söyledi, ”Dün geceden bu yana devam eden kar yağışı zaman zaman etkili, olurken, arkadaşlarımız var güçleri ile köylerimizin yollarının kapanmaması için mücadele veriyorlar.

Geceden bu yana arkadaşlarımızın tamamı araçlarımız ile sahada çalışmalarına devam etmektedirler. Sadece ilçemize bağlı Mumcuoğlu Köyünde bir sıkıntı yaşanmıştı ekipler orada ki problemli de çözmüş durumdalar. Bize gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz vatandaşlarımız müsterih olsunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.