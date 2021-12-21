Yoğun kar yağışı karayollarında etkili oldu

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Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Zonguldakİstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zonguldakİstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Ekipler karayollarının yanı sıra özellikle hastane yollarında tuzlama ve kar küreme işlemi yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli yolu Elmalı mevkiinde tır kayarak yoldan çıktı. Kayan tır yolu trafiğe kapattı. Öte yandan, Zonguldakİstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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