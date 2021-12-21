Şehit polisin babası kalp krizinden hayatını kaybetti

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İstanbul'da 2016 yılında Vodafone Arena Stadı yakınlarında çevik kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hasan Bilgin'in 58 yaşındaki babası Yaşar Bilgin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bilgin, bugün sevenlerinin gözyaşlarıyla şehit oğlunun mezarının yanına defnedildi.

10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena Stadı'nda maç sonrası çevik kuvvet polislerini hedef alan terör saldırısı gerçekleştirilmiş 39 emniyet personeli ile 7 vatandaş şehit düşmüştü. 26 yaşındaki polis memuru Hasan Bilgin de yaşanan saldırıda şehit düştü. Şehit Hasan Bilgin'in 58 yaşındaki babası Hasan Bilgin dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Aziziye Camii'nde şehit babası Yaşar Bilgin'in cenazesi için tören düzenlendi. Cenazeye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol üyeleri katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit babasının cenazesi Saka köyündeki şehitlikte toprağa verildi. Baba Yaşar Bilgin'in cenazesi şehit oğlu Hasan Bilgin'in mezarının yanına defnedildi.

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