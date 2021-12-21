Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağ yolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı müstakil bir binanın çatı katında sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.