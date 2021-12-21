Kar yağışı kazaları peş peşe getirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle peş peşe kazalar meydana geldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayır aşağı ilçe merkezine inmeye çalışan pikap kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak yol kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İlçede ikinci kaza ise, EreğliGülüç karayolunun Elmatepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan K. (21) idaresindeki 67 LD 265 plakalı otomobil, Ereğli istikametinden Gülüç istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol üzerindeki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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