Zonguldak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi (3)

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DENİZDE HORTUMLAR OLUŞTU

Zonguldak´ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane hortum oluştu. Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybedip kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

2021-12-21 16:15:33



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