Jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım eli

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara zincir takmaları konusunda yardımcı oldu. Ekipler yolda kalan sürücülere zincir takma konusunda destek olarak trafikte kış tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

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