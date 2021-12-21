"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi okullarda devam ediyor

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmaları kapsamında hazırlıkları tamamlanan Velioğlu İlkokulu ve Atatürk İlkokulu kütüphanelerin açılışları gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kütüphane oluşturuldu.

Kütüphane açılışına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Muharrem Yol ve Özkan Yıldırım, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı eşliğinde gerçekleşti.



Kaymakam Coşgun ve Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek sevinçlerine ortak oldu.

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