Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar tatili

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ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-21 22:31:19



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