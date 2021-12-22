Devrek’te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Ekipler yol çalışmalarına devam ediyor

Devrek’te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve köylerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarında bulunmasının ardından sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte ulaşıma kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılmaya devam ediyor.

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