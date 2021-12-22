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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş alanını andıran taraftarların kavgasında ceza yağdı

İHA

Savaş alanını andıran taraftarların kavgasında ceza yağdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de pazar günü oynanan Gelikspor ile Çaycumaspor maçında çıkan olaylar sonrası taraftarlara ceza yağdı.
Oynanan amatör maçta tribünde hakaret içerikli sözlerin yanı sıra yabancı cisimlerin atıldığı olaylar stadın dışına taşmış, bazı taraftarlar yaralanmıştı. Jandarma ekiplerinin takviye olarak geldiği olayda tekmeler havada uçuşurken, taşlı sopalı saldırılar da gerçekleşmişti. Güvenlik tedbiri alan polisin bilgisi dışında Gelikspor kafilesinin stattan ayrıldığı iddiasıyla dağılmayan grup tarafından otobüsün taşlandığı öne sürüldü. İçerisinde futbolcuların ve teknik heyetin bulunduğu Gelikspor otobüsünün camlarına isabet eden taşlar içeriye girip zarar verince kavganın boyutu yükseldi.
Tarafların güçlükle ayrılmasının ardından bazı taraftarlar gözaltına alındı. İncelenen kamera kayıtları sonrası Çaycumaspor’un taraftarı oldukları belirtilen 25 kişinin bir yıl süre ile Çaycumaspor müsabakaları ve antrenmanlarına girişi yasaklanarak denetime tabi tutulma cezası verildi.
Ayrıca "Yasak olan ve tehlike arz edebilecek aletleri kullanarak müsabakanın düzenini bozma" suçunu işledikleri ileri sürülen iki takımın taraftarları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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