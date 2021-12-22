Zonguldak’ta 168 köy yolu ulaşıma kapalı

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Zonguldak’ta devam eden kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak’ta devam yoğun kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyor. Karla Mücadele ekipleri 40 iş makinesi ve 100 personel ile birlikte aralıksız çalışmalarına devam ederek bir an önce köy yollarının ulaşıma açılması için çalışıyor.

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