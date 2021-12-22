Zonguldak'ta 168 köy yolu, kardan kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. 168 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları'na bağlı bölgelerde ise kapalı yol bulunmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-22 10:27:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.