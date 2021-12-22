Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

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İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirine yükselmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’da yer aldı.

Mülki idare amirlerinin, birinci sınıf mülki idare amirine yükselmesine ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığınca 27 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Birinci sınıf mülki idare amirliğine atanan isimler arasında Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’da yer alıyor. Vedat Yılmaz 08 Ağustos 2019 tarihinden beri Alaplı Kaymakamlığını yürütüyor.

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