Öğrencilere çelik sektörü üzerine söyleşi gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunları ile Çelik Sektörü üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Metalurji Söyleşileri kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale Sütçü moderatörlüğünde, çelik sektöründe çalışmakta olan mezun öğrenciler Çağla Aytaç Dursun, Dilek Karakaya, Kudret Batuhan Öksem ve Murat Can Eminoğlu ile çelik sektörü üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşmacılar, firmalarının üretim süreçleri ve karşılaşılan sorunlar, ürün portföyü, ürünlerin kullanım alanları ve ayrıca, lisans eğitimleri süresince almış oldukları derslerin, yabancı dilin, değişim programları ve kulüp aktivitelerinin iş bulma süreçlerine ve iş hayatlarına olan olumlu etkilerini eğitim hayatına devam eden öğrenciler ile paylaştı.

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