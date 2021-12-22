Yük gemileri dalgalarla boğuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle yük gemileri limana demir atmakta zorluk çekti.

Zonguldak’ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi.

Dev dalgalar nedeniyle açıkla duran yük gemileri limana yaklaşmakta zorluk çekti.

Dakikalarca denizde beşik gibi sallanan tekneler bir süre sonra limana demir attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.