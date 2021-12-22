Zonguldak'ta 168 köy yolu, kardan kapandı (2)



ISTANBUL VE ANKARA YÖNÜNDE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Zonguldak´ta kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşım, zaman zaman aksadı. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kamyon ve iş makineleriyle çalışma yaptı. İstanbul ve Ankara yönünde TIR geçişlerine izin verilmedi. Yollarda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

KAPANAN HASTANE YOLU AÇILDI

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden yolda da ulaşım kar nedeniyle aksadı. Kapanan hastane yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Bazı vatandaşlar araçlarını bırakarak hastaneye yürüyerek gitti. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 168 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-12-22 15:04:11



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