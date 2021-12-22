Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitimöğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada bu süre zarfında il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.