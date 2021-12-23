Çaydeğirmeni'nde kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Çaydeğirmeni Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken karları temizleme mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesinde de etkili olan kar yağışının ardından beldede kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşantılarının olumsuz yönde etkilenmemesi için fen işlerine bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri çalışmalarına öncelikli olarak ana caddelerden başlayarak vatandaşların müşterek kullandığı ve ulaşım sağladığı ana yollar, sokak araları, sağlık ocakları, okul yolları, cami önleri gibi halkı yakından ilgilendiren alanlarda çalışmalarına hız ile devam ediyor.

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