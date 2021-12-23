Ticari taksi kayan yolda apartman girişine vurarak durabildi: 1 yaralı

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Zonguldak’ta kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bir apartmanın girişine çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sendika Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir apartmanın girişine çarparak durabildi. Araçta bulunan bir kişi kazada yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç yoldan çekildi.

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