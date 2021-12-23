Devrek beyaza büründü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesi etkili kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yoğun kar yağışının etkili olduğu il genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekiplerin kış nöbeti sürerken Devrek ilçesinde ise kar yağışı havadan görüntülendi. Adeta beyaz gelinliğini giyen ilçede ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Bastonu ve simidi ile meşhur olan ilçe kar manzaraları ile de dikkat çekti.

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