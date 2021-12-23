Zonguldak'ta kar yağışı; araçlar yolda kaldı



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürürken, 147 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kent merkezinde ise sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte 2 gündür yağan kar, bugün etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kar kalınlığı, şehir merkezinde de 40 santimetreye ulaştı. Sabah güneşli hava sonrası kent, aniden bastıran karla beyaza büründü. Kent merkezinde sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kapanan yolları ulaşıma açmak için Zonguldak Belediyesi'ne ait iş makineleriyle tuzlama ekipleri, görev yaptı. Aralıksız yağan kar nedeniyle birçok mahallenin yolu, ulaşımı kapandı. İl genelinde ise 147 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİ

Öte yandan kar yağışına en çok çocukların sevindiği gözlendi. İl genelinde kar nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil olmasının ardından çocuklar, parklara akın etti. Poşetlerle yokuştan kayan çocuklar, aileleriyle de kar topu oynayıp, eğlendi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-23 15:04:39



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