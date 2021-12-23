Market çalışanları 2,5 metre uzunluğunda kardan gelin yaptı

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Zonguldak’ta 2,5 metre uzunluğunda ki kardan gelin vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde market çalışanları kardan gelin yaptı. Yaklaşık 30 dakika da yapılan ve 2,5 metre uzunluğunda ki kardan gelin markete gelen müşterilerinin de büyük beğenisini topladı.

Öte yandan market müşterileri de kardan gelinle bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

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