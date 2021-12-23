Karla mücadelede karayollarının durumu açıklandı

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Zonguldak’ta kar yağışı sonrasında karayollarındaki çalışmalar sürüyor.

AFAD tarafından açıklama şu şekilde;

‘ZonguldakEreğli, yolun yüzeyinde kar mevcut, kar yağışı yok. Trafik uzun araçlara kapalı, diğer araçlara açık. ZonguldakBakacakkadı yolu yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok. Trafik tüm araçlara açık. BakacakkadıBartın, Yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık.BakacakkadıDevrek yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok. Trafik tüm araçlara açık. DevrekMengen yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık.”

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