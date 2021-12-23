Zonguldak'ta eğitime kar engeli



ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Devrek, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime, Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-23 23:08:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.