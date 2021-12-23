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'Baba Hindi'li okey turnuvası Okey turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

İHA

'Baba Hindi'li okey turnuvası Okey turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 44 yıldan bu yana her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının finali renkli görüntülere sahne oldu.
Zonguldak’ta Tersane Spor Kulübü tarafından 44 yıldır düzlenen Hindi Turnuvası bu sene Ekrem Arslan anısına düzenlendi. Finalde birinci olan Fatih Kuvvetli, canlı hindinin sahibi oldu. 72 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva 4 gün sürdü. Son günde finale kalanların oyunu büyük çekişmeye sahne oldu.
Finalde, masanın kenarına canlı hindi konuldu. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Fatih Kuvvetli birinci, Recep Elicora ikinci, Ergün Karaca üçüncü ve Ender Yavuzdoğan dördüncü oldu.
Turnuvanın birincisi olan Fatih Kuvvetli, “Formasını terlettiğimiz mahallemizin takımı Tersane Spora teşekkür ediyorum. Birinci olmak şampiyon olmak ayrı bir onur. Turnuvaya katılan abilerimize kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gelenek devam edecek inşallah” dedi.
Tersane Spor Kulübü Başkanı Serkan Göktaş, bu sene 44’üncüsünü Ekrem Arslan anısına yaptığımız Hindi Turnuvası bugün sona erdi. Turnuvamız 4 gün sürdü. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 72 arkadaşımız turnuvaya katıldı. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Geleneklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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