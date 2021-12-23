Buzlu zeminde hastayı taşımak için seferber oldular

Zonguldak'ta fenalaşan 61 yaşındaki hasta, ambulansın buzlu zeminde evin önüne çıkamaması nedeniyle dik rampadan aşağıya ekipler ve vatandaşlar tarafından taşındı.



Olay, merkeze bağlı 467 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan 61 yaşındaki Necdet Akıllı’nın ailesi durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler buzlu zeminde aracı hareket ettiremeyince durumu UMKE ekiplerine bildirdi. Destek için olay yerine gelen UMKE aracıda evin bulunduğu yere çıkmayınca çare hastayı taşımakta bulundu. Sedye dik rampadan vatandaşlar ve ekipler tarafından dikkatli şekilde ambulansa taşındı. İlk müdahalesi yapılan Akıllı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan hastanın hastaneye kaldırılmasının ardından bölgeye kepçe ve tuzlama ekibi gelerek temizleme çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.