Devrek’te kar manzaraları havadan görüntülendi

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından il genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Devrek ilçesinde yer yer bir metreyi bulan karla birlikte ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Drone ile havadan görüntülenen çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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