Alaplı Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlara mama desteği sağlıyor, sağlık sorunu bulunanları ise tedavi ettiriyor.

Kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkisini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde, yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmayan Alaplı Belediyesi can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor. Ekipler kentin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, kışın etkisinin iyice hissedilmeye başlamasıyla sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

İlçenin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldığını, yine sağlık sorunu yaşadığı belirlenen hayvanların ise Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavilerini yapıldığını belirten Tekin, “Belediye olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanında olduk. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölgelere giderek, onlar için mama takviyesinde bulundu. Ayrıca Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sevimli dostlarımızın aşıları ve bakımları yapılıyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için vatandaşlarımız da evlerinin önüne bir kap mama ve su koyarak destek olabilirler. Ayrıca araçlarımızı çalıştırmadan önce de, altında olması muhtemel minik dostlarımızın zarar görmemesi için kaputa vurmayı unutmayalım” dedi.

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