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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaş karda kalanları traktörüyle ücretsiz çekiyor

İHA

Engelli vatandaş karda kalanları traktörüyle ücretsiz çekiyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Mustafa Kayacan, yoğun kar yağışı nedeniyle Alioğlu Köyü yolunda yolda kalan araçları traktörü ile gece gündüz ücretsiz çekiyor.
Son bir haftadır Zonguldak ve köylerinde yoğun şekilde yağan kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu Köyüne ise ulaşım imkansız hale geldi. Kar ilçe merkezine ulaşmak isteyen araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.
Araçları ile ulaşımda güçlük yaşayan bir çok sürücünün imdadına ise Alaplı Alioğlu Köyünde ikamet eden Mustafa Kayacan koşuyor. Köyde yaşayan vatandaşların gönlünde taht kuran Kayacan’ın ise engelli olduğu ve Alaplı Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.
Kayacan, “Alaplı’mızın özellikle köylerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine ulaşımda araçları ile yola çıkan sürücülerimiz zor anlar yaşıyor. Bende kendi traktörümle sürücülerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyim” dedi.

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