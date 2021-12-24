Bacağına tel örgü saplanan adamı AFAD kurtardı

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Zonguldak merkeze bağlı Kardeşler köyünde İzzet Kurt isimli kişi tel örgülerin bacağına saplanması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kardeşler köyünde meydana geldi. İzzet Kurt isimli kişi tel örgülerden atlamak istedi. Ardından Kurt atladığı sırada tel örgülerinin biri ayağına sağlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun süren çalışma sonucunda İzzet Kurt’un ağına saplanan tel örgüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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