Halk pazarına yoğun ilgi

Zonguldak’ın Soğuksu semtine kurulan halk pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Zonguldak’ın Soğuksu semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar pazara akın ederek, en uygun ve en taze ürünü alabilmek için tezgah tezgah gezdi. Öte yandan fiyatların uygun olması da vatandaşın alım gücünü arttırdı. Tezgahlarda, “Domates 3 TL, soğan 2,5TL, patates 4TL, salatalık 9 TL, pırasa 6 TL, marul 5 TL’ yer aldı.

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