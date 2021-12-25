Emniyet ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için kentin belirli noktalarına mama bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Yunus Ekiplerince İl Merkezindeki İncivez ve Fener bölgelerinde kış koşullarında aç kalan sokak köpekleri için belli noktalara köpek maması bırakıldı. Ekipler tarafından yapılan örnek davranış hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.

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