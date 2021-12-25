Okey masasında başına ıstakayla vurulunca yaralandı



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, sosyal tesiste okey oynamak için hazırlık yapan kişiler arasında çıkan tartışmada, ıstaka ile başına vurulan H.D. yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde sosyal tesis olarak hizmet verilen Yaşlılar-Gençler Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile okey oynamak için sosyal tesise gelen İ.U., masada oturan H.D.'den kalkmasını istedi. H.D.'nin kalkmaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada İ.U., masadaki ıstaka ile H.D.'nin başına vurdu. Çevredekilerin araya girmesi ile sona eren olayda, başından yaralanan H.D. için sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi yapılan H.D., ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-12-25 17:04:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.