Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

Zonguldak’ta yolları karla kaplanan hasta çocuk ve annesinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Kozlu ilçesine bağlı Kozluköy Yukarı İhsaniye Mahallesi’nde ikamet eden C.C., kızı E.C.’nin yüksek ateş ve kusma rahatsızlığı olduğunu belirterek jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak C.C. ve E.C. isimli vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerinden alınarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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