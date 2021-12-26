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Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü

DHA

Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köye arazi aracı ile ulaşan jandarma rahatsızlanan E.C.'yi (4) hastaneye götürdü.
Kozlu'ya bağlı Kozluköy köyü, Yukarı İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan C.C. adlı kadın, jandarmayı arayarak kızı E.C.'nin rahatladığını ve kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arazi aracı ile köye ulaştı. Ateşi çıkan ve kusan E.C.'yi kucaklayıp, arazi aracına bindiren ekipler, küçük kızı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-26 12:25:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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