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Korona virüsten ölen eşinin yerine muhtar adayı oldu Eşine vefa borcunu ödemek isteyen Radife Kazlı: "Tek isteğim kalan iki senede eşimin projelerini tamamlamak"

İHA

Korona virüsten ölen eşinin yerine muhtar adayı oldu Eşine vefa borcunu ödemek isteyen Radife Kazlı: "Tek isteğim kalan iki senede eşimin projelerini tamamlamak"

Zonguldak'ta Karadon Mahalle Muhtarı Kadir Kazlı'nın korona virüse yakalanarak hayatını kaybetmesinin ardından ara seçime gidildi. Eşinin yerine aday olan Radife Kazlı, vefa borcunu ödemek istediğini söyleyerek, "Tek isteğim kalan iki senede eşimin projelerini tamamlamak" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli Kadir Kazlı 2019 yılında girdiği muhtarlık seçimlerinde Karadon Mahallesi Muhtarlığına seçildi. Görevini başarıyla yürüten Muhtar Kadir Kazlı, geçen Ekim ayında korona virüse yakalandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 55 yaşında hayatını kaybeden muhtar Kadir Kazlı'nın yerine yeni bir seçim yapılana kadar başkası görevlendirildi.
Alınan seçim kararının ardından üç bin kişilik nüfusa sahip olan Karadon Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulu'ndaki beş sandıkta oy kullanma işlemi başladı. Mahalle sakinleri, eşinin vefa borcunu ödemek istediğini belirterek muhtarlığa aday olan 50 yaşındaki Radife Kazlı ile diğer adaylar Lokmanali Kılıçaslan, Muhammet Karaköse, Faruk Çanakçı ve Mehmet Öztorun'a oy vermek için sıraya girdi.

"Eşimin şehit olduğunu düşünüyorum, yola veya parka isminin verilmesini istiyorum"
Okul girişinde karşıladığı mahalle sakinleri ile sohbet ederek desteklerini isteyen Radife Kazlı, eşinin yarım kalan projelerini tamamlamak istediğini ifade etti. İHA muhabirine konuşan Kazlı, eşine vefa borcu olduğunu anlattı. Diğer adaylara da başarılar dileyen Radife Kazlı, "İki yıllığını tamamlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim. Eşim korona virüsten vefat etmişti. Bugün de seçim var. Eşimin çalışmalarını tamamlamak istiyorum. Projelerimiz var. Mahallemizin doğalgazı yarım kaldı. Doğalgazı getireceğiz. İnşallah kooperatifleşmeye gideceğiz. Kadınlara iş sahası açacağız. Belediye ile işbirliği içerisindeyiz. Yapılması gereken birkaç işimiz var. Diğer dört aday daha var. Hepimiz yol arkadaşıyız şu anda. Hepsine başarılar diliyorum. Kimin hakkıysa o kazansın. Eşimin şehit olduğunu düşünüyorum. Şehit olduğu için de yola veya parka isminin verilmesini istiyorum. Bunun için de uğraşacağım. İnşallah yapabilirim. Bunları yapmak istiyorum. Benim ona vefa borcum var. İnşallah yapacağım, eşimin izinden gitmek istiyorum" diye ifade etti.
Seçim sonuçları, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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