İşkenceye uğradığı iddia edilen köpek için 'hastalık ve ölüm' açıklaması



Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde işkence edildiği öne sürülen sokak köpeği ile ilgili açıklama yapan belediye, hayvanın hastalık nedeniyle gözü ve yüzünde yaralar çıktığının belirlendiğini, tedavi sırasında da öldüğünü duyurdu.

İlçede önceki gün iki gözü dağlanarak işkence edildiği iddia edilen köpek ile ilgili Alaplı Belediyesi, yazılı açıklama yaptı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde tedavi altına alındıktan sonra köpeğin yapılan muayenesinde hastalık nedeniyle gözü ve yüzünde yaralar oluştuğu belirlendi. Köpeğin gözündeki rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan asidin derin yaralara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, bu durumun vatandaşlar tarafından işkence olarak algılandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında "Göz çevresinde oluşan yaralar ve kanamalar lakrimasyon artışı sonucu oluşmuştur. Yaralı sokak köpeğinin tedavisi Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde devam ederken 26 Aralık tarihinde yapılan müdahalelere rağmen öldüğü bildirilmiştir" denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-12-27 15:48:44



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